Черчесов назвал сильные стороны махачкалинского «Динамо» перед матчем с «Ахматом» в РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов назвал сильные стороны махачкалинского «Динамо» перед матчем между командами в рамках 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 10 мая.

«Махачкалинское «Динамо» — крепкая команда, которая таковой была и в том сезоне. Понятно, что у каждого клуба есть свои [сильные] стороны, а у махачкалинцев — это командный дух, боевитость, организованность, что они особенно показали в выездном матче с «Краснодаром». Нам было сложно с «Пари НН», поменявшим тренера, но у «Динамо» тот же наставник. Так что нас всё равно ждёт непростой матч», — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.

После 28 матчей чемпионата России «Ахмат» набрал 35 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» заработало 24 очка и располагается на 14-й строчке.