Игрок «Родины» Максименко прокомментировал выход команды в РПЛ

Нападающий московской «Родины» Артём Максименко поделился эмоциями от досрочного выхода команды в Российскую Премьер-Лигу.
— Вы как-то не слишком эмоционально отмечали выход в РПЛ.
— Может быть, устали. Тяжёлый сезон, много игр. Но, конечно, очень рады. Тяжелейшая лига, из которой было очень тяжело наверх добраться, выйти напрямую. Все команды грызутся, воюют за результат.
— Сейчас цель — чемпионство в Первой лиге?
— Пока есть теоретическая возможность занять первое место, почему бы это не сделать? Мотивация у всех есть, — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.