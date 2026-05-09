Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Игрок «Родины» Максименко прокомментировал выход команды в РПЛ

Игрок «Родины» Максименко прокомментировал выход команды в РПЛ
Нападающий московской «Родины» Артём Максименко поделился эмоциями от досрочного выхода команды в Российскую Премьер-Лигу.

— Вы как-то не слишком эмоционально отмечали выход в РПЛ.
— Может быть, устали. Тяжёлый сезон, много игр. Но, конечно, очень рады. Тяжелейшая лига, из которой было очень тяжело наверх добраться, выйти напрямую. Все команды грызутся, воюют за результат.

— Сейчас цель — чемпионство в Первой лиге?
— Пока есть теоретическая возможность занять первое место, почему бы это не сделать? Мотивация у всех есть, — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Путь «Факела» и «Родины» наверх — целая история! Большой разбор новичков РПЛ
Путь «Факела» и «Родины» наверх — целая история! Большой разбор новичков РПЛ
