Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Артём Карпукас высказался перед матчем «Локомотива» и «Балтики»

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался перед матчем 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой». Встреча пройдёт в воскресенье, 10 мая.

10 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
«Был достаточно большой тренировочный цикл. Должны подойти в оптимальной форме и кондициях, чтобы показать свой лучший результат. Что могу сказать о «Балтике»? Неуступчивая команда. Много борьбы, конкурентоспособная. Нам предстоит тяжёлый матч.

У нас есть потери — выбыл Комли [Комличенко] на длительный период. Он для нас хорошая опция, для разнообразия футбола. По переборам карточек, конечно, Батрака [Батракова] и Жоры [Ньямси] будет не хватать. Но мы тренируемся. У нас большой цикл, чтобы попробовать все варианты и найти лучший из них», — приводит слова Карпукаса официальный сайт «Локомотива».

Железнодорожники с 50 очками занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Балтика», в активе которой 46 очков, располагается на пятой строчке.

Нишевые интриги РПЛ. Сорвётся ли Талалаев, кто доиграет сезон без замен, уволят ли Артигу?
