Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Штутгарт — Байер, результат матча 9 мая 2026, счёт 3:1, 33-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Штутгарт» обыграл «Байер» в 33-м туре Бундеслиги
Комментарии

Завершён матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Штутгарт» и леверкузенский «Байер». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «швабы». Встреча состоялась на стадионе «Штутгарт Арена». В качестве главного арбитра выступил Роберт Шредер из Ганновера.

Германия — Бундеслига . 33-й тур
09 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
3 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Гарсия – 1'     1:1 Демирович – 5'     2:1 Миттельштедт – 45+7'     3:1 Ундав – 58'    

Алеш Гарсия открыл счёт на первой минуте и вывел гостей вперёд. Эрмедин Демирович на пятой минуте вернул равенство на табло. Максимилиан Миттельштедт на 45+7-й минуте реализовал пенальти, а на 58-й минуте гол забил Дениз Ундав.

После этой игры «Штутгарт» с 61 очком располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, «Байер» с 58 очками находится на шестом месте.

