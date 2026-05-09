«Штутгарт» обыграл «Байер» в 33-м туре Бундеслиги

Завершён матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Штутгарт» и леверкузенский «Байер». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «швабы». Встреча состоялась на стадионе «Штутгарт Арена». В качестве главного арбитра выступил Роберт Шредер из Ганновера.

Алеш Гарсия открыл счёт на первой минуте и вывел гостей вперёд. Эрмедин Демирович на пятой минуте вернул равенство на табло. Максимилиан Миттельштедт на 45+7-й минуте реализовал пенальти, а на 58-й минуте гол забил Дениз Ундав.

После этой игры «Штутгарт» с 61 очком располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, «Байер» с 58 очками находится на шестом месте.