Форвард «Родины» Тимошенко: «Балтика» успешно играет в РПЛ, и мы не потеряемся

Нападающий «Родины» Иван Тимошенко высказался об игре калининградской «Балтики» в Мир Российской Премьер-Лиге, а также перспективах своей команды в турнире.

«Выступление «Балтики» в РПЛ после выхода из Первой лиги — очень хороший пример. Там сохранилось много ребят, которые играли за «Балтику» в Первой лиге. Они играют довольно-таки успешно. Это доказывает, что нет особо большой разницы между командами РПЛ и топ-4 Первой лиги. Думаю, что с этим тренерским штабом и ребятами, а также при должном отношении и старании, мы в РПЛ совсем не потеряемся», — сказал Тимошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «Родина» обеспечила себе участие в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Команда занимает первое место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 65 очков в 33 матчах. На второй строчке располагается «Факел», у которого также 65 очков. Последний матч сезона Первой лиги «Родина» проведёт с тульским «Арсеналом» 16 мая.