Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РБ Лейпциг — Санкт-Паули, результат матча 9 мая 2026, счёт 2:1, 33-й тур Бундеслиги 2025/2026

«РБ Лейпциг» переиграл «Санкт-Паули» в 33-м туре Бундеслиги
Комментарии

Завершён матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «РБ Лейпциг» и «Санкт-Паули» из Гамбурга. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «быки». Встреча состоялась на стадионе «Лейпциг». В качестве главного арбитра выступил Беньямин Бранд (Герольцхофен).

Германия — Бундеслига . 33-й тур
09 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 1
Санкт-Паули
Гамбург
1:0 Шлагер – 45'     2:0 Орбан – 54'     2:1 Сисей – 86'    

Ксавер Шлагер на 45-й минуте открыл счёт и вывел «РБ Лейпциг» вперёд. Вилли Орбан на 54-й минуте удвоил преимущество команды. Абдули Сисей забил за гостей на 86-й минуте.

После этой игры «РБ Лейпциг» с 65 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Санкт-Паули» с 26 очками находится на 17-м месте.

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Боруссия» Дортмунд победила «Айнтрахт» и обеспечила второе место в Бундеслиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android