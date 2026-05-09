«РБ Лейпциг» переиграл «Санкт-Паули» в 33-м туре Бундеслиги

Завершён матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «РБ Лейпциг» и «Санкт-Паули» из Гамбурга. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «быки». Встреча состоялась на стадионе «Лейпциг». В качестве главного арбитра выступил Беньямин Бранд (Герольцхофен).

Ксавер Шлагер на 45-й минуте открыл счёт и вывел «РБ Лейпциг» вперёд. Вилли Орбан на 54-й минуте удвоил преимущество команды. Абдули Сисей забил за гостей на 86-й минуте.

После этой игры «РБ Лейпциг» с 65 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Санкт-Паули» с 26 очками находится на 17-м месте.