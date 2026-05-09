Жозе Моуринью рассказал о самом трудном решении в тренерской карьере

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью ответил на вопрос, какое решение считает самым сложным в своей карьере.

– Самое трудное решение, которое вы принимали в качестве тренера?

– Уход из «Интера».

– Приняли бы вы его снова сегодня?

– Да, потому что я только что победил в Лиге чемпионов с «Интером», после того как в том же сезоне уже выиграл Скудетто и Кубок Италии. Это было действительно тяжело, но потом перешёл в «Реал» Мадрид, – приводит слова Моуринью La Gazzetta dello Sport.

Под руководством Моуринью миланский «Интер» дважды побеждал в Серии А, а также выигрывал Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Италии.