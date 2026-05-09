Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Языком можно молоть всё что хочешь». Глушенков — о борьбе за чемпионство в РПЛ

«Языком можно молоть всё что хочешь». Глушенков — о борьбе за чемпионство в РПЛ
Комментарии

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о борьбе за чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона.

— На финише чемпионата каждая игра приобретает особенную важность. У вас как человека очень спокойного это вызывает хоть какое-то волнение?
— В игровом плане его нет и никогда не было. Волнение возникает только потому, что в борьбе за чемпионство не всё зависит от нас. Сами мы стараемся на максимум делать то, что от нас требуется. В следующих играх это тоже покажем.

— В межсезонье казалось, что весной нас ждёт мощная борьба за золото с участием многих команд. Ожидали, что на финишной прямой их останется всего две?
— Языком можно молоть всё что хочешь. Остальное решается на поле. Как ситуация складывается — такой она быть и должна, — приводит слова Глушенкова официальный сайт клуба.

После 28 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 63 очка и возглавляет турнирную таблицу, опережая «Зенит» (62) на одно очко.

Материалы по теме
«Краснодар» их просто уничтожит». Кержаков — о матче «быков» с «Динамо» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android