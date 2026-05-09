«Языком можно молоть всё что хочешь». Глушенков — о борьбе за чемпионство в РПЛ

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о борьбе за чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона.

— На финише чемпионата каждая игра приобретает особенную важность. У вас как человека очень спокойного это вызывает хоть какое-то волнение?

— В игровом плане его нет и никогда не было. Волнение возникает только потому, что в борьбе за чемпионство не всё зависит от нас. Сами мы стараемся на максимум делать то, что от нас требуется. В следующих играх это тоже покажем.

— В межсезонье казалось, что весной нас ждёт мощная борьба за золото с участием многих команд. Ожидали, что на финишной прямой их останется всего две?

— Языком можно молоть всё что хочешь. Остальное решается на поле. Как ситуация складывается — такой она быть и должна, — приводит слова Глушенкова официальный сайт клуба.

После 28 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 63 очка и возглавляет турнирную таблицу, опережая «Зенит» (62) на одно очко.