Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Вольфсбург — Бавария, результат матча 9 мая 2026, счёт 0:1, 33-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Бавария» минимально переиграла «Вольфсбург» в матче Бундеслиги, Кейн не забил пенальти
Завершился матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Вольфсбург» и «Бавария». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Фольксваген Арена» в Вольфсбурге. В качестве главного арбитра выступил Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау).

09 мая 2026, суббота. 19:30 МСК
Вольфсбург
Окончен
0 : 1
Бавария
0:1 Олисе – 56'    

На 36-й минуте нападающий «Баварии» Гарри Кейн не реализовал пенальти. На 56-й минуте Майкл Олисе забил единственный гол в этой встрече.

После этой игры «Вольфсбург» с 26 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Бавария», ранее досрочно выигравшая Бундеслигу, с 86 очками располагается на первой строчке.

