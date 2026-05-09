«Бавария» минимально переиграла «Вольфсбург» в матче Бундеслиги, Кейн не забил пенальти

Завершился матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Вольфсбург» и «Бавария». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Фольксваген Арена» в Вольфсбурге. В качестве главного арбитра выступил Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау).

На 36-й минуте нападающий «Баварии» Гарри Кейн не реализовал пенальти. На 56-й минуте Майкл Олисе забил единственный гол в этой встрече.

После этой игры «Вольфсбург» с 26 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Бавария», ранее досрочно выигравшая Бундеслигу, с 86 очками располагается на первой строчке.