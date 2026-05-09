Моуринью: Португалия может выиграть этот чемпионат мира

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью ответил на вопрос, насколько успешно сборная Португалии может выступить на чемпионате мира 2026 года и назвал других фаворитов турнира.

– Насколько далеко может продвинуться сборная Португалии на чемпионате мира?

– Португалия может всё. У них невероятное поколение, год назад они выиграли Лигу наций. В 2016 году они выиграли чемпионат Европы, это поколение технически превосходит то. Конечно, есть Бразилия Карло Анчелотти, есть Аргентина, но Португалия может выиграть этот чемпионат мира, – приводит слова Моуринью La Gazzetta dello Sport.

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.