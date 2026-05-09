Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Сандерленд» прервал серию «Манчестер Юнайтед» из трёх побед подряд

Комментарии

«Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд» сыграли вничью со счётом 0:0 в матче 36-го тура английской Премьер-лиги. Тем самым «чёрные коты» прервали серию «красных дьяволов» из трёх побед подряд в АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
09 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Сандерленд
Окончен
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» (1:0), «Брентфорд» (2:1) и «Ливерпуль» (3:2).

После этой игры «Сандерленд» с 48 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Юнайтед» с 65 очками располагается на третьей строчке.

В следующем туре «чёрные коты» 17 мая на выезде встретятся с «Эвертоном», «красные дьяволы» в тот же день примут «Ноттингем Форест».

«МЮ» просто обязан оставить Кэррика тренером. Аргументов слишком много
