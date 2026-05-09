«Севилья» вырвала победу у «Эспаньола» в матче Ла Лиги благодаря голу на 90+1-й минуте

Завершился матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Севилья» и «Эспаньол». Игра прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра выступил Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал, Испания). Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил нападающий «Эспаньола» Тайрис Долан на 56-й минуте. На 82-й минуте защитник хозяев Андрес Кастрин сравнял счёт, а на 90+1-й минуте форвард «Севильи» Акор Адамс принёс победу своей команде — 2:1.

После 35 матчей чемпионата Испании «Эспаньол» набрал 39 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Севилья» располагается на 12-й строчке. У команды в активе 40 очков.

В следующем матче чемпионата «Эспаньол» в домашней игре встретится с «Атлетиком» из Бильбао 13 мая, а «Севилья» в этот же день на выезде сыграет с «Вильярреалом».