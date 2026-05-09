Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Севилья — Эспаньол, результат матча 9 мая 2026, счёт 2:1, 35-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Севилья» вырвала победу у «Эспаньола» в матче Ла Лиги благодаря голу на 90+1-й минуте
Комментарии

Завершился матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Севилья» и «Эспаньол». Игра прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра выступил Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал, Испания). Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 35-й тур
09 мая 2026, суббота. 17:15 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
2 : 1
Эспаньол
Барселона
0:1 Долан – 56'     1:1 Кастрин – 82'     2:1 Адамс – 90+1'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Эспаньола» Тайрис Долан на 56-й минуте. На 82-й минуте защитник хозяев Андрес Кастрин сравнял счёт, а на 90+1-й минуте форвард «Севильи» Акор Адамс принёс победу своей команде — 2:1.

После 35 матчей чемпионата Испании «Эспаньол» набрал 39 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Севилья» располагается на 12-й строчке. У команды в активе 40 очков.

В следующем матче чемпионата «Эспаньол» в домашней игре встретится с «Атлетиком» из Бильбао 13 мая, а «Севилья» в этот же день на выезде сыграет с «Вильярреалом».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Месси назвал трёх экс-игроков «Реала», с которыми обменялся бы футболками
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android