Глушенков ответил на вопрос, чем «Зенит» и «Краснодар» сильнее других команд РПЛ

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос, чем сине-бело-голубые и «Краснодар» сильнее других команд Мир Российской Премьер-Лиги.

— Чем «Зенит» и «Краснодар» сильнее других?

— Игровыми взаимодействиями, сыгранностью, стабильностью, — приводит слова Глушенкова официальный сайт клуба.

После 28 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 63 очка и возглавляет турнирную таблицу, опережая «Зенит» (62) на одно очко. Команда из Санкт-Петербурга располагается на второй строчке. В оставшихся двух турах сине-бело-голубым предстоит встретиться с «Сочи» и «Ростовом», а «быки» сыграют с московским «Динамо» и «Оренбургом».