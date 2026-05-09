Спортдиректор «Родины» Зинин: матчи со «Спартаком» Карседо — суперинтересная история

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин поделился ожиданиями от матчей с московским «Спартаком» Хуана Карлоса Карседо и казанским «Рубином» Франка Артиги. «Родину» также возглавляет испанский главный тренер Хуан Диас.

— Вы очень подробно рассказывали о Карседо, когда его назначали в «Спартак». Будет ли для вас принципиальна встреча со «Спартаком» в РПЛ?

— О Карседо я уже говорил, могу сказать только хорошее. Мы с ним последний раз виделись и общались в Дубае на сборах. Мы сидели втроём, ещё был Сергей Ломакин (инвестор «Родины». – Прим. «Чемпионата»). Достаточно много разговаривали. Он рассказывал о особенностях испанских тренеров, а мы ему — об особенностях российского футбола. Конечно, наблюдаю за тем, что у него происходит. Мне кажется, он сейчас даёт максимум из того, что можно было дать на этом этапе.

Матчи со «Спартаком» Карседо — суперинтересная история. Вообще сыграть со «Спартаком» для клуба «Родина», который существует всего ничего, — это классная и сильная история. Дуэль испанских тренеров, которые вышли из структуры «Севильи» — это тоже история. Хотя испанцы не такие миролюбивые, как русские. У нас, если ты играешь в футбол с другом, сохраняется какое-то уважение. А у испанцев, мне кажется, если они играют друг против друга — для них это война.

Будет интересно сыграть и против Франка Артиги. Назовите мне матч в РПЛ для команды, которая 30 июня 2019 года не имела вообще ничего и первые два года занималась исключительно социальной миссией. Это мечта, к которой мы шли. И это то, чем нужно дорожить: каждой минутой, каждым матчем — нужно наслаждаться, — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «Родина» обеспечила себе участие в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Команда занимает первое место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 65 очков в 33 матчах. На второй строчке располагается «Факел», у которого также 65 очков.