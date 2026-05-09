«90 минут сплошной тоски». Казанский — о матче «Сандерленда» и «Манчестер Юнайтед»
Ведущий и комментатор Денис Казанский высказался о ничьей в матче 36-го тура английской Премьер-лиги между «Сандерлендом» и «Манчестер Юнайтед» (0:0).
Англия — Премьер-лига . 36-й тур
09 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Сандерленд
Окончен
0 : 0
Манчестер Юнайтед
«90 минут сплошной тоски, такой хтонической тоски «Сандерленда» с «Юнайтед». И хотя бы три минуты подвигались. Отменять бы такие игры», — написал Казанский в телеграм-канале.
После этой игры «Сандерленд» с 48 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Юнайтед» с 65 очками располагается на третьей строчке.
В следующем туре «чёрные коты» 17 мая на выезде встретятся с «Эвертоном», «красные дьяволы» в тот же день примут «Ноттингем Форест».
