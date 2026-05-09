«Реал», руки прочь от него». Комментатор Okko Чепурин — о тренере «Штутгарта» Хёнесе

Комментатор Okko Павел Чепурин высказался после матча 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Штутгарт» обыграл леверкузенский «Байер» (3:1), и призвал главного тренера «швабов» Себастьян Хёнеса не переходить в мадридский «Реал».

«Матч «Штутгарта» и «Байера» полностью оправдал все ожидания, которые были перед этой игрой. Когда только смотришь на эту вывеску, становится понятно, что эта лигочемпионская схватка будет очень яркой и результативной. И эти ожидания начали оправдываться уже на 35-й секунде, когда Алеш Гарсия забил в первой же атаке в ворота «Штутгарта». Буквально через пять минут сравнял счёт Демирович, нападающий «Штутгарта», и вообще провёл какой-то восхитительный первый тайм. У него за 45 минут шесть ударов по чужим воротам, огромное количество выигранных единоборств. Мне кажется, Демирович провёл свой самый яркий тайм за «Штутгарт» в этом сезоне. Пенальти, который реализовал Максимилиан Миттельштадт, тоже сыграл больше роль — во втором тайма «Штутгарт» уже просто добил «Байер». «Байера» просто напросто не было на поле, «Штутгарт» правильно выстроил стратегию.

Браво Себастьяну Хёнесу, главному тренеру «Штутгарта». Большая просьба: пожалуйста, мадридский «Реал», руки прочь от него. Пожалуйста, Себастьян Хёнес, не уходите в мадридский «Реал», если они придут за вами. У вас такая прекрасная команда — творите историю с ней. Впереди финал Кубка Германии с мюнхенской «Баварией», «Штутгарт» будет защищать титул. Удачи!» — сказал Чепурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Штутгарт» с 61 очком располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, «Байер» с 58 очками находится на шестом месте. «Швабы» сыграют в финале Кубка Германии с «Баварией» 23 мая.