«Спартак» признал гол Литвинова лучшим из забитых в ворота ЦСКА в ХХI веке

Московский «Спартак» признал гол полузащитника команды Руслана Литвинова в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России лучшим из забитых красно-белыми в ворота ЦСКА в ХХI веке. «Спартак» одержал в этой встрече победу со счётом 1:0.

«Красно-белые забивали много шедевров в дерби, но красота этого гола, плюс важность матча, плюс тот факт, что Руслан — воспитанник клуба, сделали наш выбор очевидным», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном телеграм-канале клуба.

Полузащитник отличился на 10-й минуте встречи, поразив ворота армейцев дальним ударом из-за пределов штрафной.

В нынешнем сезоне Литвинов провёл за «Спартак» 33 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.