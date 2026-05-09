Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
«Спартак» признал гол Литвинова лучшим из забитых в ворота ЦСКА в ХХI веке

Московский «Спартак» признал гол полузащитника команды Руслана Литвинова в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России лучшим из забитых красно-белыми в ворота ЦСКА в ХХI веке. «Спартак» одержал в этой встрече победу со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

«Красно-белые забивали много шедевров в дерби, но красота этого гола, плюс важность матча, плюс тот факт, что Руслан — воспитанник клуба, сделали наш выбор очевидным», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном телеграм-канале клуба.

Видео доступно в телеграм-канале «Матч Премьер». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Полузащитник отличился на 10-й минуте встречи, поразив ворота армейцев дальним ударом из-за пределов штрафной.

В нынешнем сезоне Литвинов провёл за «Спартак» 33 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.

