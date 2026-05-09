Тренер «Ливерпуля» Слот ответил, сможет ли команда стать сильнее в обозримом будущем

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:1) ответил, сможет ли он переубедить болельщиков, разочарованных текущими результатами команды.

«Да, но не в нынешнем сезоне. У болельщиков есть своё мнение относительно текущего сезона, оно не изменится. Но если летом мы сможем сделать всё то, что планируем, то станем совершенно другой командой, я в этом уверен на 100%. Мы будем другими в плане результатов, всей ситуации в целом, но это не так просто, ведь порой ты знаешь, что должен делать, но далеко не всегда получается достичь именно того результата, о котором думаешь. Чётко понимаю, чего нам не хватило в нынешнем сезоне, пытаемся это преодолеть с теми игроками, которые доступны, поскольку нам не хватает футболистов, которые находятся в форме — это одна из проблем.

Но те футболисты, которые выходят на поле, показывают, что готовы отдать все силы, однако ни на прошлой неделе, ни в прошедшей встрече этого не хватило, хотя своей игрой мы заслуживали большего. Во втором тайме матча [с «Челси»] игра чаще шла на половине поля соперника, в этом сезоне мы уже часто видели подобное — владение инициативой не всегда ведёт к опасным моментам», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.