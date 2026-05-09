Главная Футбол Новости

Игрок «Родины» Максименко: судьба «Химок» и «Торпедо» обойдёт нас стороной

Игрок «Родины» Артём Максименко высказался о предстоящем выступлении команды в Мир Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне.

— Можно сказать, что «Арена Химки» — наша домашняя арена. Хорошо, что будем здесь проводить домашние игры. Всё привычно. Может, и базироваться клуб здесь будет.

— Спортсмены — люди суеверные. Судьба «Химок» и «Торпедо», которые играли здесь, пугает. Нет ли опасения, что это несчастливый стадион?
— В такие подробности не вдавался. Думаю, нас обойдёт это стороной. Клуб получил лицензию. Спокойно будем выступать в Московской области, — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «Родина» обеспечила себе участие в розыгрыше РПЛ сезона-2026/2027. Команда занимает первое место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 65 очков в 33 матчах. На второй строчке располагается «Факел», у которого также 65 очков. Последний матч сезона Первой лиги «Родина» проведёт с тульским «Арсеналом» 16 мая.

