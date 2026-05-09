Арбелоа ответил на вопрос о попадании Тчуамени в состав на матч «эль класико» после драки

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о попадании в состав на матч 35-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной» полузащитника команды Орельена Тчуамени после драки с одноклубником Федерико Вальверде. Встреча состоится 10 мая.

«Завтра Тчуамени будет в составе команды», — приводит слова Арбелоа AS.

В четверг, 7 мая, стало известно, что во время тренировки произошёл словесный конфликт между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, который перерос в драку в раздевалке. В результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу. Оба игрока были оштрафованы на € 500 тыс.