«Манчестер Юнайтед» впервые после прихода Кэррика не смог забить в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд» сыграли вничью со счётом 0:0 в матче 36-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «красные дьяволы» впервые после прихода Майкла Кэррика на пост главного тренера команды не смогли забить во встрече чемпионата Англии.

Кэррик возглавил «Манчестер Юнайтед» в январе 2026 года. Под его руководством команда провела 15 матчей, в которых забила 27 голов и одержала 10 побед.

После этой игры «Сандерленд» с 48 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Юнайтед» с 65 очками располагается на третьей строчке.