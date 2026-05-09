Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Иван Тимошенко: «Родина» — моя родная команда

Нападающий московской «Родины» Иван Тимошенко высказался после выхода его команды в Российскую Премьер-Лигу.

«Я был в «Акроне». Они вышли в РПЛ, и я туда перешёл. А сейчас, не побоюсь сказать этого, это моя родная команда! Родные ребята, с которыми я выходил на поле, мы вместе это сделали — вышли в РПЛ. Будем биться друг за друга на поле, стараться и будем добиваться побед!» — сказал Тимошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее «Родина» никогда не выступала в высшем дивизионе чемпионата России. В сезоне-2022/2023 команда проиграла «Пари НН» в стыковых матчах с общим счётом 2:3.

«Родина» занимает первое место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 65 очков в 33 матчах. На второй строчке располагается «Факел», у которого также 65 очков.

