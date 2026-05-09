«В нашем чемпионате возможно всё». Глушенков — о предстоящем матче «Зенит» — «Сочи»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о предстоящей игре 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубым предстоит встретиться с «Сочи». Встреча состоится 10 мая.

«В нашем чемпионате возможно всё, каждый может обыграть каждого. Поэтому будем настраиваться на эту игру максимально», — приводит слова Глушенкова официальный сайт клуба.

После 28 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 63 очка и возглавляет турнирную таблицу, опережая «Зенит» (62) на одно очко. Команда из Санкт-Петербурга располагается на второй строчке. «Сочи» занимает последнее, 16-е место. В активе команды 21 очко. Помимо матча с «Сочи», сине-бело-голубым предстоит провести игру с «Ростовом» в 30-м туре.