Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Экс-игрок «Зенита» Халк потушил пожар в доме футболиста «Атлетико Минейро»

Экс-нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Флуминенсе», потушил пожар в доме своего бывшего одноклубника по «Атлетико Минейро» Алана Франко, сообщает Globo.

Инцидент случился перед уходом бразильского форварда из «Атлетико Минейро». Когда случилось возгорание в сауне дома, Франко находился на матче. Его жена позвонила ближайшей соседке, супруге Халка. Бывший зенитовец оперативно прибыл на место происшествия, взял водяной шланг и при помощи соседей и друзей локализовал огонь до приезда пожарных. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что Халк подписал контракт с «Флуминенсе» 6 мая. В «Атлетико Минейро» нападающий становился чемпионом Бразилии и четырежды чемпионом штата Минас-Жерайс. Форвард забил 140 голов в 309 матчах во всех турнирах.

