Голкипер «МЮ» Ламменс высказался о причинах ничьей с «Сандерлендом» в 36-м туре АПЛ

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс высказался о ничьей в гостевом матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» (0:0).

«Нам следовало лучше действовать при игре с мячом. Знали, что это будет непростой матч, поэтому мы должны были проявить себя максимально из-за того, как «Сандерленд» играет перед своими болельщиками. Думаю, мы не лучшим образом сыграли в плане владения мячом.

Если говорить о защите, сыграть всухую — это очень здорово, особенно для футболистов линии обороны, да и для всей команды, честно говоря. Это порадовало.

«Сандерленд» играет в силовой и атакующий футбол, они создают свои моменты. Я же должен всегда быть готовым помочь команде, сейв в первом тайме был хорош, в тот момент наш соперник поймал игровой ритм. Я стремился сохранить нас в игре, ведь это моя работа. Рад, что помог в этом» — приводит слова Ламменса официальный сайт манкунианцев.