«Никто из них не играл бы в команде, выигравшей требл». Моуринью — о футболистах «Интера»

Бывший главный тренер «Интера» Жозе Моуринью, на данный момент возглавляющий «Бенфику», высказался о чемпионстве миланского клуба и отметил, что никто из нынешних футболистов чёрно-синих не играл бы в его команде.

– Ожидали ли вы, что Киву, один из тех игроков, кто выиграл требл, так быстро достигнет такого высокого уровня в качестве тренера?

– Когда он играл, не был тренером на поле, если вы это имеете в виду. И он не перестал играть вчера и начал тренировать только сегодня. Его развитие не было спонтанным. Киву прошёл процесс развития, тренировал молодёжную команду «Интера» три сезона, подготовился и очень хорошо проявил себя в «Парме», будучи главным тренером большого клуба. В этом году он был своего рода звездой, потому что никто из остальных не был настоящим сильным претендентом на скудетто. «Наполи» не смог этого сделать, «Милан» находится в переходном периоде, как и «Ювентус», но победа даёт право на признание.

– Есть ли игрок из этого «Интера», которого вы хотели бы тренировать в своей команде?

– Мне нравятся многие игроки из этого «Интера», но никто из них не играл бы в команде, выигравшей требл, – приводит слова Моуринью La Gazzetta dello Sport.

В этом сезоне «Интер» набрал 82 очка в 35 матчах Серии А. Отрыв от идущего вторым «Наполи» за три тура до конца чемпионата составляет 12 очков. Помимо того, чёрно-синим предстоит сыграть в финале Кубка Италии с «Лацио» 13 мая.

Под руководством Моуринью чёрно-синие дважды побеждали в Серии А, а также выигрывали Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Италии.