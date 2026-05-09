Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лацио — Интер, результат матча 9 мая 2026, счет 0:3, 36-й тур Серии А 2025/2026

«Интер» уверенно обыграл «Лацио» в Серии А. Лаутаро Мартинес сделал гол+пас
Комментарии

Завершился матч 36-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между римским «Лацио» и миланским «Интером». Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра выступил Розарио Абиссо. Игра закончилась победой чёрно-синих со счётом 3:0.

Италия — Серия А . 36-й тур
09 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 3
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 6'     0:2 Сучич – 39'     0:3 Мхитарян – 76'    
Удаления: Романьоли – 59' / нет

Первый гол забил нападающий и капитан гостей Лаутаро Мартинес на шестой минуте. В конце первого тайма на 39-й минуте Петар Сучич с передачи Мартинеса забил второй гол миланцев. Во втором тайме на 59-й минуте защитник римской команды Алессио Романьоли получил красную карточку. На 76-й минуте Генрих Мхитарян сделал счёт разгромным — 3:0.

«Лацио» после 36 матчей располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А. В активе команды 51 очко. «Интер», обеспечивший себе чемпионство, занимает первое место, на счету клуба 85 очков.

Отметим, через четыре дня, 13 мая, команды вновь сыграют друг с другом в финале Кубка Италии.

Календарь матчей Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Интер» — чемпион Италии, но это базовый минимум. Как оценить работу Киву?
«Интер» — чемпион Италии, но это базовый минимум. Как оценить работу Киву?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android