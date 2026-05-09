«Интер» уверенно обыграл «Лацио» в Серии А. Лаутаро Мартинес сделал гол+пас

Завершился матч 36-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между римским «Лацио» и миланским «Интером». Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра выступил Розарио Абиссо. Игра закончилась победой чёрно-синих со счётом 3:0.

Первый гол забил нападающий и капитан гостей Лаутаро Мартинес на шестой минуте. В конце первого тайма на 39-й минуте Петар Сучич с передачи Мартинеса забил второй гол миланцев. Во втором тайме на 59-й минуте защитник римской команды Алессио Романьоли получил красную карточку. На 76-й минуте Генрих Мхитарян сделал счёт разгромным — 3:0.

«Лацио» после 36 матчей располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А. В активе команды 51 очко. «Интер», обеспечивший себе чемпионство, занимает первое место, на счету клуба 85 очков.

Отметим, через четыре дня, 13 мая, команды вновь сыграют друг с другом в финале Кубка Италии.