«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: Холанд забил второй мяч хозяев на 75-й минуте

В эти минуты идёт матч 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Манчестер Сити» и «Брентфорд». Встреча проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступает Майкл Солсбери. На данный момент счёт 2:0 в пользу «горожан». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 75-й минуте Эрлинг Холанд забил второй мяч хозяев. Ранее, на 60-й минуте, Жереми Доку открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд.

На данный момент «Манчестер Сити» с 71 очком располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брентфорд» с 51 очком находится на восьмом месте.

В следующем туре «горожане» 19 мая на выезде встретятся с «Борнмутом», «пчёлы» 17 мая примут «Кристал Пэлас».