Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчестер Сити — Брентфорд: Эрлинг Холанд забил второй мяч хозяев на 75-й минуте в матче 36-го тура АПЛ 2025/2026

«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: Холанд забил второй мяч хозяев на 75-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Манчестер Сити» и «Брентфорд». Встреча проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступает Майкл Солсбери. На данный момент счёт 2:0 в пользу «горожан». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
09 мая 2026, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Брентфорд
Лондон
1:0 Доку – 60'     2:0 Холанд – 75'     3:0 Мармуш – 90+2'    

На 75-й минуте Эрлинг Холанд забил второй мяч хозяев. Ранее, на 60-й минуте, Жереми Доку открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд.

На данный момент «Манчестер Сити» с 71 очком располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брентфорд» с 51 очком находится на восьмом месте.

В следующем туре «горожане» 19 мая на выезде встретятся с «Борнмутом», «пчёлы» 17 мая примут «Кристал Пэлас».

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Ман Сити» намерен продлить контракт с Гвардиолом — Sky Sports
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android