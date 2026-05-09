«Такая реакция не разрешает кризис». Миятович — о наказании Тчуамени и Вальверде за драку

Бывший спортивный директор «Реала» Предраг Миятович высказался о наказании для полузащитников команды Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени за драку.

«Каждый болельщик должен знать, что происходит в его клубе. В наше время очень трудно скрыть что-то подобное, особенно когда речь идёт о двух настолько важных игроках.

«Реал» должен отреагировать. Речь не о финансовом штрафе, потому что у игроков многомиллионные контракты, и € 500 тыс. для них — не такие уж большие деньги. Думаю, худшее наказание для футболиста — не давать играть.

Такая реакция клуба нужна, чтобы немного всех успокоить, но она не разрешает кризис и саму ситуацию. Клуб отреагировал правильно, сделав то, что должен был сделать, но раздевалка — это совсем другое. Наказание и близко не успокоит атмосферу. У каждого игрока есть свои союзники и свой круг друзей внутри команды.

Найдутся четыре или пять человек, которые поддержат Тчуамени, и ещё четыре или пять, которые будут на стороне Федерико. Это уже 10-15 человек, способных спровоцировать возможный конфликт», — приводит слова Миятовича Cadena Ser.

В четверг, 7 мая, стало известно, что во время тренировки произошёл словесный конфликт между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, который перерос в драку в раздевалке. В результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу. Оба игрока были оштрафованы на € 500 тыс.