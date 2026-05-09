«Манчестер Сити» разгромил «Брентфорд» и сократил отставание от «Арсенала» в АПЛ

Завершился матч 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Манчестер Сити» и «Брентфорд». Победу со счётом 3:0 одержали «горожане». Встреча состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступил Майкл Солсбери.

На 60-й минуте Жереми Доку открыл счёт и вывел «горожан» вперёд. На 75-й минуте Эрлинг Холанд забил второй мяч. На 90+2-й минуте окончательный счёт установил Омар Мармуш — 3:0.

После этой игры «Манчестер Сити» с 74 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брентфорд» с 51 очком находится на восьмом месте. Лидирует «Арсенал» (76).

В следующем туре «горожане» 19 мая на выезде встретятся с «Борнмутом», «пчёлы» 17 мая примут «Кристал Пэлас».