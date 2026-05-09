«Атлетико» уступил «Сельте» в матче 35-го тура Ла Лиги

Завершился матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Сельта». Игра прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра выступил Иосу Апестегия. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Единственный мяч забил нападающий «Сельты» Борха Иглесиас на 62-й минуте.

После 35 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 63 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Сельта» располагается на шестой строчке. У команды в активе 50 очков.

В следующем матче чемпионата «Сельта» в домашней игре встретится с «Леванте» 12 мая, а «Атлетико» в этот же день на выезде сыграет с «Осасуной».