Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Атлетико Мадрид — Сельта, результат матча 9 мая 2026, счёт 0:1, 35-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Атлетико» уступил «Сельте» в матче 35-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Сельта». Игра прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра выступил Иосу Апестегия. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Испания — Примера . 35-й тур
09 мая 2026, суббота. 19:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 1
Сельта
Виго
0:1 Иглесиас – 62'    

Единственный мяч забил нападающий «Сельты» Борха Иглесиас на 62-й минуте.

После 35 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 63 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Сельта» располагается на шестой строчке. У команды в активе 50 очков.

В следующем матче чемпионата «Сельта» в домашней игре встретится с «Леванте» 12 мая, а «Атлетико» в этот же день на выезде сыграет с «Осасуной».

