Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Эрлинг Холанд забил в четырёх последних матчах АПЛ

Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отличился во встрече 36-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (3:0). Таким образом, норвежский форвард забивал в четырёх последних матчах АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
09 мая 2026, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Брентфорд
Лондон
1:0 Доку – 60'     2:0 Холанд – 75'     3:0 Мармуш – 90+2'    

Ранее Холанд поразил ворота лондонского «Арсенала» (2:1), «Бёрнли» (1:0) и «Эвертона» (3:3). Всего в нынешнем сезоне на счету нападающего «горожан» 36 голов в 49 матчах во всех турнирах.

«Манчестер Сити» с 74 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брентфорд» с 51 очком находится на восьмом месте. Лидирует «Арсенал» (76).

В следующем туре «горожане» 19 мая на выезде встретятся с «Борнмутом», «пчёлы» 17 мая примут «Кристал Пэлас».

