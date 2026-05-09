Игрок «Родины» Максименко: после поражения от «Ротора» понял, что выйдем в РПЛ

Комментарии

Нападающий московской «Родины» Артём Максименко ответил, в какой момент понял, что его команда выйдет в Мир Российскую Премьер-Лигу.

Россия — Лига Pari . 30-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
2 : 0
Родина
Москва
1:0 Алиев – 73'     2:0 Давидян – 90+3'    

— Когда у тебя наступило осознание, что «Родина» уже точно выйдет в РПЛ?
— Конкретно у меня — после поражения от «Ротора». Команда собралась и снова начала выигрывать. После матча с «Ротором» был ключевой отрезок, где мы вернули, что было у нас. Может быть, даже приумножили, — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Родина» с 65 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги Pari. В заключительном туре команда 16 мая на выезде сыграет с тульским «Арсеналом».

