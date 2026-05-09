Игрок «Родины» Максименко: после поражения от «Ротора» понял, что выйдем в РПЛ

Нападающий московской «Родины» Артём Максименко ответил, в какой момент понял, что его команда выйдет в Мир Российскую Премьер-Лигу.

— Когда у тебя наступило осознание, что «Родина» уже точно выйдет в РПЛ?

— Конкретно у меня — после поражения от «Ротора». Команда собралась и снова начала выигрывать. После матча с «Ротором» был ключевой отрезок, где мы вернули, что было у нас. Может быть, даже приумножили, — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Родина» с 65 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги Pari. В заключительном туре команда 16 мая на выезде сыграет с тульским «Арсеналом».