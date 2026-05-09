В «Ливерпуле» рассматривают три кандидатуры на замену Алисону – TuttoJuve

В «Ливерпуле» рассматривают три кандидатуры на замену основному вратарю команды Алисону Бекеру в случае перехода бразильца в «Ювентус» грядущим летом. Об этом сообщает TuttoJuve.

По информации издания, первый вариантом для мерсисайдцев остаётся нынешний голкипер «красных» Георгий Мамардашвили. В нынешнем сезоне грузинский вратарь провёл 19 матчей за клуб во всех турнирах. Помимо Мамардашвили, в «Ливерпуле» следят за Люка Шевалье из «ПСЖ» и Эмилиано Мартинесом из «Астон Виллы».

В нынешнем сезоне 33-летний Алисон Бекер провёл 34 матча во всех турнирах на клубном уровне, пропустив 36 голов. 13 раз бразилец покидал поле, оставив свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт футболиста с «Ливерпулем» рассчитан до 2027 года.