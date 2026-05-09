«Заработать очко и сыграть всухую — это неплохо». Кэррик — о ничьей «МЮ» с «Сандерлендом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился впечатлениями от выездного матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» (0:0).

«Это был непростой матч. Надо отдать должное «Сандерленду», мы понимали, что этот выезд будет не из лёгких. Порой играли слишком глубоко и были далеки от лучшей версии себя. Но мы работаем над тем, чтобы извлекать что-то полезное и из тех игр, которые у нас не получились. Произвели замены, пытались войти в игровой ритм. Мне всё равно нравится, что в ряде эпизодов у нас были предпосылки для улучшения качества игры. Заработать очко и сыграть всухую — это вполне неплохо», — приводит слова Кэррика официальный сайт «красных дьяволов».