Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Торонто — Интер Майами, результат матча 9 мая 2026, счёт 2:4, МЛС 2026

«Интер Майами» обыграл «Торонто» в МЛС. Месси забил гол и отдал две голевые передачи
Завершён матч МЛС сезона-2026, в котором играли канадский «Торонто» и «Интер Майами» из Флориды. Победу со счётом 4:2 в этой игре одержали «цапли». Встреча состоялась на стадионе «Би-Эм-О Филд» (Торонто, Канада). В качестве главного арбитра выступил Виктор Ривас.

09 мая 2026, суббота. 20:00 МСК
Окончен
2 : 4
0:1 Де Пауль – 44'     0:2 Суарес – 56'     0:3 Регилон – 73'     0:4 Месси – 75'     1:4 Аристисабаль – 82'     2:4 Аристисабаль – 90'    

Родриго Де Пауль вывел гостей вперёд на 44-й минуте, Луис Суарес с передачи Лионеля Месси удвоил преимущество команды на 56-й минуте. Серхио Регилон на 73-й минуте сделал счёт 3:0 в пользу гостей, голевую передачу также отдал Месси. На 75-й минуте забил Месси. Эмилио Аристисабаль на 82-й минуте отыграл один мяч, а на 90-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Торонто» с 14 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Интер Майами» с 22 очками располагается на второй строчке.

