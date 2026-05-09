Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Будё-Глимт — Бранн, результат матча 9 мая 2026, счет 3:3, 4:2 пен., финал Кубка Норвегии 2026

«Будё-Глимт» с Хайкиным выиграл Кубок Норвегии, победив «Бранн» в серии пенальти
Завершился финальный матч Кубка Норвегии — 2026 между «Будё-Глимт» из Будё и «Бранном» из Бергена. Игра прошла на стадионе «Уллевааль» в Осло. В качестве главного арбитра выступил Мариус Хансен Гроэтта. Встреча закончилась победой команды из Будё со счётом 3:3 (4:2 пен.).

На седьмой минуте матча защитник «Бранна» Торе Педерсен отправил мяч в свои ворота. На 39-й минуте нападающий «Бранна» Хорн Майер сравнял счёт. На 40-й минуте полузащитник Кристаль-Мани Ингасон вывел команду из Бергена вперёд. В конце второго тайма на 86-й минуте форвард «Будё-Глимт» Ола Брюнхильдсен вновь восстановил равенство в счёте.

В дополнительное время на 110-й минуте нападающий «Будё-Глимт» Андреас Хельмерсен забил третий гол своей команды. На 118-й минуте защитник «Бранна» Йоахим Солтведт реализовал 11-метровый удар и сделал счёт 3:3. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Будё-Глимт» (4:2).

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин провёл на поле весь матч и не позволил забить два пенальти в послематчевой серии.

«Мы весьма удивлены». ФИФА не пускает Хайкина с Норвегией на ЧМ-2026!
