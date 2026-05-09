«Борнмут» не проигрывает в 16 матчах АПЛ подряд

«Борнмут» со счётом 1:0 переиграл «Фулхэм» в матче 36-го тура английской Премьер-лиги и продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 16 встреч.

Данная серия «вишен» началась в январе встречей 21-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (3:2). После этого была зафиксирована ничья в игре с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:1). Затем «Борнмут» провёл матчи с «Ливерпулем» (3:2), «Вулверхэмптоном» (2:0), «Астон Виллой» (1:1), «Эвертоном» (2:1), «Вест Хэм Юнайтед» (0:0), «Сандерлендом» (1:1), «Брентфордом» (0:0), «Бёрнли» (0:0), «Манчестер Юнайтед» (2:2), «Арсеналом» (2:1), «Ньюкасл Юнайтед» (2:1), «Лидс Юнайтед» (2:2), «Кристал Пэлас» (3:0) и «дачниками». В следующем туре «вишни» 19 мая примут «Манчестер Сити».

«Борнмут» с 55 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ.