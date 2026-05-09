«Галатасарай» стал чемпионом Турции, одолев «Антальяспор» в 33-м туре

«Галатасарай» стал чемпионом Турции в четвёртый раз подряд. Это случилось после победы команды в матче 33-го тура турецкой Суперлиги над «Антальяспором» со счётом 4:2. Игра прошла на стадионе «РАМС Парк» (Стамбул, Турция).

Турция — Суперлига . 33-й тур
09 мая 2026, суббота. 20:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
4 : 2
Антальяспор
Анталия
0:1 Дикмен – 45+3'     1:1 Лемина – 56'     1:2 Дикмен – 62'     2:2 Осимхен – 66'     3:2 Осимхен – 88'     4:2 Айхан – 90+5'    

В составе победителей забитыми мячами отметились полузащитники Марио Лемина и Каан Айхан, а также дубль оформил форвард Виктор Осимхен. Российский защитник «Антальяспора» Георгий Джикия на поле не вышел.

«Галатасарай» набрал 77 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая «Фенербахче» на четыре очка за один тур до завершения чемпионата. Таким образом, «Галатасарай» стал недосягаем для ближайшего преследователя.

