Кристиан Киву прокомментировал разгромную победу «Интера» над «Лацио»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал результат матча 36-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (3:0).

Италия — Серия А . 36-й тур
09 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 3
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 6'     0:2 Сучич – 39'     0:3 Мхитарян – 76'    
Удаления: Романьоли – 59' / нет

«Это заслуга каждого, а не только Лаутаро [Мартинеса, который сделал гол+пас]. Он вкладывает душу, профессионализм и серьёзность, отдаёт всё, что у него есть. Но это также заслуга его товарищей по команде, которые следуют за ним, особенно в определённых вещах. Это фантастическая группа и команда, переживающая нечто особенное. Рад за них, потому что они этого заслуживают.

Мы знали, что Сучич может играть на этой позиции благодаря его характеру, мастерству и хладнокровию с мячом. У него есть талант, в сборной он часто играет в паре. Сегодня он провёл великолепный матч, полный индивидуальности. У нас есть талантливый молодой игрок, мы должны ценить его», — приводит слова Киву Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Лацио» после 36 матчей располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А. В активе команды 51 очко. «Интер», обеспечивший себе чемпионство, занимает первое место, на счету клуба 85 очков.

Отметим, через четыре дня, 13 мая, команды вновь сыграют друг с другом в финале Кубка Италии.

