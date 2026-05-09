Бубнов оценил игру Сафонова в матче «Бавария» — «ПСЖ» и высказался о выбивании мяча в ауты

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (1:1), а также высказался о выбивании мяча вратарём в аут в этой встрече.

«Сафонов сыграл супер, без ошибок, теперь его уже, думаю, окончательно признают. Вероятность большая, что теперь «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов.

Честно говоря, я тоже удивился. Обычно он и выбивал, и свободные удары производил достаточно точно. А тут мало по аутам, он на первые ряды стабильно посылал, причём точно. Поэтому если это установка была, то он её точно выполнил», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее сообщалось, что главный тренер парижан Луис Энрике дал указание Сафонову выбивать мяч в аут. Подобный способ ввода мяча должен был вынудить футболистов немецкого гранда вбрасывать мяч из аута на защитников, тем самым не позволяя «Баварии» быстро принимать решения в атаке. Также игрокам «ПСЖ» стало более удобно активно прессинговать мюнхенцев ближе к их штрафной.