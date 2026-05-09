Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кайсериспор» с Чаловым, Макаровым и Онугхой вылетел из турецкой Суперлиги

«Кайсериспор» с Чаловым, Макаровым и Онугхой вылетел из турецкой Суперлиги
Комментарии

«Кайсериспор» уступил «Аланьяспору» (1:3) в матче 33-го тура турецкой Суперлиги. Таким образом, команда из Кайсери вылетела из высшего дивизиона чемпионата Турции. Отметим, в команде выступают три россиянина: Фёдор Чалов, Денис Макаров и Герман Онугха.

Турция — Суперлига . 33-й тур
09 мая 2026, суббота. 20:00 МСК
Аланьяспор
Аланья
Окончен
3 : 1
Кайсериспор
Кайсери
1:0 Элиа – 7'     1:1 Бенеш – 13'     2:1 Хадергёнай – 40'     3:1 Kaya – 61'    

Экс-футболисты московских ЦСКА и «Динамо» Фёдор Чалов и Денис Макаров присоединились к «Кайсериспору» зимой 2026 года. Чалов провёл 13 матчей за клуб, забил один гол и отдал одну результативную передачу, Макаров в 12 играх не отметился результативными действиями. Онугха, отыгравший весь сезон в турецком чемпионате, забил восемь мячей в 27 встречах.

«Кайсериспор» занимает предпоследнее, 17-е место, в турнирной таблице Суперлиги, набрав 27 очков. У последней команды лиги «Фатих Карагюмрюк» так же 27 очков. «Аланьяспор», в активе которого 37 очков, располагается на 11-й строчке.

Материалы по теме
Вот это Чалова прорвало! Забил и отдал ассист впервые после переезда в Турцию!
Вот это Чалова прорвало! Забил и отдал ассист впервые после переезда в Турцию!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android