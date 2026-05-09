«Кайсериспор» с Чаловым, Макаровым и Онугхой вылетел из турецкой Суперлиги

«Кайсериспор» уступил «Аланьяспору» (1:3) в матче 33-го тура турецкой Суперлиги. Таким образом, команда из Кайсери вылетела из высшего дивизиона чемпионата Турции. Отметим, в команде выступают три россиянина: Фёдор Чалов, Денис Макаров и Герман Онугха.

Экс-футболисты московских ЦСКА и «Динамо» Фёдор Чалов и Денис Макаров присоединились к «Кайсериспору» зимой 2026 года. Чалов провёл 13 матчей за клуб, забил один гол и отдал одну результативную передачу, Макаров в 12 играх не отметился результативными действиями. Онугха, отыгравший весь сезон в турецком чемпионате, забил восемь мячей в 27 встречах.

«Кайсериспор» занимает предпоследнее, 17-е место, в турнирной таблице Суперлиги, набрав 27 очков. У последней команды лиги «Фатих Карагюмрюк» так же 27 очков. «Аланьяспор», в активе которого 37 очков, располагается на 11-й строчке.