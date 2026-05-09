Диего Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» в матче с «Сельтой» в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение своей команды в матче 35-го тура испанской Ла Лиги от «Сельты» (0:1).

«Мы снова вернулись к понятию «принятие ситуации». Нынешняя ситуация явно неблагоприятная, потому что у нас было три шанса, мы ни один из них не реализовали. У них был шанс Борхи [Иглесиаса], который продемонстрировал отличное мастерство и хладнокровие в завершении атак. Ребята отдали все силы, больше тут нечего сказать.

Когда выходишь на поле, никогда не хочется проигрывать. Могли победить, если бы были более результативными. Помните, как в начале чемпионата, было просто катастрофой? А потом мы соревновались в Лиге чемпионов, в Кубке… Повторяю, всё дело в управлении командой, потому что игроки прилагают невероятные усилия, теперь нам нужно соревноваться с любым доступным соперником», — приводит слова Симеоне Marca.

После 35 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 63 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Сельта» располагается на шестой строчке. У команды в активе 50 очков.