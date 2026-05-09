Нападающий «Манчестер Сити» Холанд: мы не думаем о параллельных матчах в АПЛ

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился впечатлениями от матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (3:0).

«Победить со счётом 3:0 очень приятно. Сегодня нам не удалось реализовать последний опасный момент в матче. Мы создали много острых эпизодов, но в ряде случаев не смогли завершить их голом. «Брентфорд» хорошо оборонялся, это добротная команда. В Премьер-лиге нет простых матчей. Мы очень рады победе.

Я не думал о какой-либо другой игре, полностью сосредоточившись на нашем текущем матче. Перед следующим матчем не думаем о параллельных встречах, а просто готовимся к нашей ближайшей игре, чтобы выиграть. После этого пройдём восстановление, а затем всё повторится.

Если играешь за «Манчестер Сити», то думаешь о титулах каждый день», — приводит слова Холанда официальный сайт «горожан».