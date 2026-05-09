Никита Хайкин выиграл пятый трофей с «Будё-Глимт»

«Будё-Глимт» победил «Бранн» со счётом 3:3 (4:2 пен.) в финале Кубка Норвегии — 2026. Таким образом, российский вратарь Никита Хайкин выиграл пятый трофей с клубом из Будё.

Хайкин вышел в стартовом составе на решающий матч Кубка Норвегии, провёл на поле всю встречу и не позволил забить два пенальти в послематчевой серии.

Ранее россиянин побеждал с «Будё-Глимт» в чемпионате Норвегии в 2020, 2021, 2023 и 2024 годах. Помимо этого, в нынешнем сезоне Лиги чемпионов Хайкин вместе с норвежской командой дошёл до 1/8 финала турнира, по пути обыграв «Манчестер Сити» (3:1), «Атлетико» Мадрид (2:1) и миланский «Интер» (5:2 по сумме встреч).