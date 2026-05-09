Бубнов назвал оптимальный вариант для Андрея Мостового в случае ухода из «Зенита»

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал оптимальный вариант продолжения карьеры для нападающего «Зенита» Андрея Мостового в случае ухода из клуба.

«Если не брать во внимание, что Мостовой хочет домой вернуться, он же москвич, конечно, надо в «Краснодар» идти по чисто футбольным делам. Если «Краснодар» сейчас чемпионом станет, это усиление будет 100%. Он не играл не из-за того, что Педро проигрывал конкуренцию, а из-за того, что там, видимо, бразильцы были за Педро. Поэтому он уже так и настроен, чтобы уходить. Для него оптимальный вариант – это «Краснодар», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее в прессе появилась информация о возможном уходе футболиста из санкт-петербургского клуба.

Андрей Мостовой выступает в составе «Зенита» с февраля 2019 года (с перерывом на сезон-2019/2020, который он провёл на правах аренды в «Сочи»). В текущем сезоне у форварда семь голов и три результативные передачи в 31 матче за сине-бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.