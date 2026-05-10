«Вперёд, «железные»! Гвардиола скрестил руки над головой перед уходом с пресс-конференции

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола процитировал кричалку болельщиков «Вест Хэма» перед матчем «молотобойцев» с «Арсеналом» в 36-м туре английской Премьер-лиги. Встреча команд пройдёт в воскресенье, 10 мая.

Испанский наставник скрестил руки, изобразив герб «Вест Хэма» и прокричал: «Вперёд, «железные»! (фраза Come On You Irons! является кричалкой и строчкой из гимна клуба. – Прим. «Чемпионата»)».

Ранее «Манчестер Сити» разгромил «Брентфорд» (3:0) и сократил отставание от «Арсенала». «Горожане» с 74 очками располагаются на второй строчке в таблице чемпионата Англии, «пушкари», в активе которых 76 очков, лидируют в лиге.