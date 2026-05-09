«Ювентус» победил «Лечче» и обошёл «Милан» в таблице Серии А

Завершился матч 36-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Лечче» и туринский «Ювентус». Игра проходила на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» в Лечче. В качестве главного арбитра выступил Андреа Коломбо. Встреча закончилась победой команды гостей со счётом 1:0.

Единственный гол забил Душан Влахович. Нападающий туринской команды отличился в начале встречи на первой минуте.

«Лечче» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 32 очками в 36 матчах. «Ювентус» располагается на третьей строчке, заработав 68 очков и опередив «Милан» (67). При этом у «россонери» есть матч в запасе.