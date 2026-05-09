«Сделаю всё возможное ради Норвегии и «Будё-Глимт». Хайкин — после победы клуба в Кубке

Голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин высказался после победы своей команды над «Бранном» (3:3, 4:2 пен.) в финальном матче Кубка Норвегии — 2026.

«Вот за что мы любим футбол. Я совершил две ошибки в первом тайме, но не стал терять голову. Мои партнёры очень мне помогли, и это меньшее, чем я мог ответить.

У меня была тяжёлая неделя, и это обсуждают многие люди, но я стараюсь не терять голову. Знаю, кто я. Я хороший человек и хороший футболист. Сделаю всё возможное ради Норвегии и «Буде-Глимт», – сказал Хайкин в эфире TV2.

Голкипер отразил два пенальти в послематчевой серии и помог своему клубу завоевать трофей.