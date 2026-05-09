Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сделаю всё возможное ради Норвегии и «Будё-Глимт». Хайкин — после победы клуба в Кубке

«Сделаю всё возможное ради Норвегии и «Будё-Глимт». Хайкин — после победы клуба в Кубке
Комментарии

Голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин высказался после победы своей команды над «Бранном» (3:3, 4:2 пен.) в финальном матче Кубка Норвегии — 2026.

«Вот за что мы любим футбол. Я совершил две ошибки в первом тайме, но не стал терять голову. Мои партнёры очень мне помогли, и это меньшее, чем я мог ответить.

У меня была тяжёлая неделя, и это обсуждают многие люди, но я стараюсь не терять голову. Знаю, кто я. Я хороший человек и хороший футболист. Сделаю всё возможное ради Норвегии и «Буде-Глимт», – сказал Хайкин в эфире TV2.

Голкипер отразил два пенальти в послематчевой серии и помог своему клубу завоевать трофей.

Материалы по теме
«Будё-Глимт» с Хайкиным выиграл Кубок Норвегии, победив «Бранн» в серии пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android