Гвардиола объяснил, за счёт чего «Манчестер Сити» смог переиграть «Брентфорд»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (3:0).

«Очень крепкий соперник. В нынешнем сезоне «Брентфорд» уже неоднократно показывал это, где бы он ни играл. Переходы между фазами игры, стандарты, вбрасывания… На первых минутах игры нам пришлось непросто, но после этого мы провели очень хороший матч, особенно на левом фланге в первом тайме. А во втором тайме — уже на обоих флангах.

Жереми Доку (футболист забил гол в этом матче. — Прим. «Чемпионата») по многим параметрам — выдающийся игрок. Во втором тайме мы отправляли больше футболистов в штрафную площадь. Именно поэтому в первом тайме нам было так тяжело забить. В конце концов, мы достигли замечательного результата и продолжили свой путь», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.